Экс-мэр Рио-де-Жанейро принял участие в заседании горсовета сидя на унитазе: курьезное видео

Бывший мэр Рио-де-Жанейро Сезар Майя присоединился к онлайн-заседанию горсовета из туалета. В ходе разговора его камера опустилась вниз, показав необычную локацию политика.

Присутствующие на заседании обратили на это внимание и едва сдерживали свои эмоции. Курьез длился совсем недолго, ведь председатель сессии вежливо попросил Сезара выключить камеру.

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Курьез с экс-мэром Рио-де-Жанейро

В среду, 5 июня Сезар Майя участвовал в обсуждении вопросов культурного наследия через видеосвязь. Как оказалось, он присоединился к конференции прямо из туалета. В один момент Майя случайно опустил камеру ноутбука, лежавшего у него на коленях, и все присутствующие увидели, что тот сидит на унитазе.

Организатор сессии Пабло Мелло пытался продолжать повестку дня. Однако политик едва сдерживал смех, но ему все же пришлось деликатно попросить Сезара выключить камеру: "Я прошу вас, пожалуйста, выключите камеру".

Сезар Майя присоединился к заседанию из туалета: смотрите видео

Ролик стал вирусным в сети, поэтому советнику бывшего мэра пришлось объяснить ситуацию. По его словам, Сезару внезапно стало плохо, но он не хотел упустить суть разговора, именно поэтому продолжил конференцию из туалета.

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