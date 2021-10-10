Будто с суши-бара: в сети показали странное животное, очень похожее на кусочек лосося
Источник:Твиттер Аквариума Фукусима
Откладывайте имбирь, соевый соус и не тянитесь к васаби. Перед вами изопод – живое существо, которое показали в японском аквариуме. Удивительное животное взбудоражило соцсети и аппетит почти 30 тысяч человек.
Нет, это не кусочек лосося – это хищный паразит, который может принести много вреда морским обитателям.
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Японский аквариум Фукусима показал это странное создание в своем твиттере. Существо имеет 3 сантиметра в длину и невероятную розовую окраску, которая делает животное похожим на японские суши.
Сотрудники сообщили, что это – один из ракообразных изоподов, которые распространены на суше и в море.
Знаменитость в форме нигири, вероятно, принадлежит к роду Rocinela, который насчитывает более 40 видов,
– отметила работница аквариума Май Хибин.
По словам ученых, изоподы Rocinela являются паразитами, в отличие от своих родственников. В то время как другие ракообразные питаются мертвыми остатками животных, эти хищники прикрепляются к живому существу и обустраивают себе уютное место.
Ученые рассказывают, что изоподы располагаются на спине своего "кормильца" или среди внутренних органов морского обитателя.
Большинство представителей рода выглядят тусклыми и бурыми, но возможно, что знаменитый изопод съел больше, чем просто пищу от одного из своих бывших хозяев,
– сказала Хибин.
Ученые предполагают, что животное, которым питался изопод, могло изменить цвет паразита на розовый.
Откуда взялся суши-изопод
Ученые рассказали, что странное существо поймали вблизи Хоккайдо. Ракообразное выловили на глубине от 800 до 1200 метров. По словам рыбаков, было похоже на то, что суши-хищник успел перекусить перед отловом.
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К сожалению, выяснить, чем питался розовый изопод, ученые не могут.От малюток до гигантов – многообразие изоподов
Эти животные появились примерно 300 миллионов лет назад. Сейчас есть более 10 тысяч видов изоподов: они могут разительно отличаться по размеру – от нескольких миллиметров до полуметра. Разнообразный у ракообразных и цвет – животные могут быть белыми, серыми, полупрозрачными, коричневыми, красными и зелеными. А вот цвет, которым отметился суши-изопод, является исключительным – ни один вид не имеет такую "вкусную" окраску.