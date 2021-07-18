Британский художник создает из джинса невероятные произведения искусства

Современные художники часто ищут вдохновение в повседневных вещах. Предметом для творчества британского художника Яна Берри стала джинсовая ткань.

Преимущественно он использует вторичное сырье для создания своих невероятных произведений искусства. Он режет, сшивает и клеит его, используя только различные оттенки ткани, чтобы создать работы удивительной глубины и пространства. Эффект необычайный.

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Его произведения продаются по всему миру частным, государственным и корпоративным коллекциям. А о самом художнике писали в бесчисленных журналах об искусстве и моде.

Джинсовое прозрение

Джинсовое прозрение Яна произошло во время поездки в его дом детства в Хаддерсфилде. Во время большой уборки он собрал большую кучу ненужных джинсов, предназначенных для благотворительного магазина. Эти вещи вернули воспоминания из детства художника и вдохновили на творчество. Тогда он и понял, что нашел ключ к своей художественной карьере.

Глядя на них и оплакивая старые штаны из юности, меня тронула разорванная и выцветшая красота ткани. Я не мог расстаться с ними, ведь они были частью того, кем я был тогда и кем я есть сейчас. Я помню, это было время в моей жизни, когда я искал голос, когда вдруг понял, что то, что я искал, было там,

– вспоминает Берри.

Без красок и отбеливателей

Берри начал свои художественные эксперименты с джинсами. Как другие художники используют краску и кисточку, Ян взялся за ткань и ножницы. Виртуозно обрабатывая материал, он делал свои коллажи исключительно из джинса, не используя ни красок, ни отбеливателей.

В конце концов он привлек внимание публики к своему искусству, а его работы получили достаточный коммерческий успех. Он сделал серии работ с городскими пейзажами, интерьерами общественных прачечных, а также воспроизвел в дениме собственное жилье.

Джинсовый сад

Еще одним направлением его творчества стала инсталляция "Таинственный сад", которая состоит из цветов и растений, полностью созданных из переработанного джинса. Сначала она экспонировалась в Нью-Йоркском детском художественном музее.

Это произведение родилось из идеи, что в Нью-Йорке много детей вырастут без сада,

– рассказывает Берри.

Сейчас "Тайный сад" можно увидеть на персональной выставке художника в Гааге, которая продлится до 15 августа. А в октябре инсталляция отправится в Швецию, где будет экспонироваться до мая следующего года.