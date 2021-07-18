Переважно він використовує вторинну сировину для створення своїх неймовірних творів мистецтва. Він ріже, зшиває та клеїть її, використовуючи лише різні відтінки тканини, щоб створити роботи дивовижної глибини та простору. Ефект надзвичайний.

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Його твори продаються по всьому світу приватним, державним та корпоративним колекціям. А про самого художника писали у незліченних журналах про мистецтво та моду.

Джинсове прозріння

Джинсове прозріння Яна сталося під час поїздки до його будинку дитинства в Хаддерсфілді. Під час великого прибирання він зібрав велику купу небажаних джинсів, призначених для благодійного магазину. Ці речі повернули спогади з дитинства художника і надихнули на творчість. Тоді він й зрозумів, що знайшов ключ до своєї художньої кар’єри.

Дивлячись на них та оплакуючи старі штани з юності, мене розчулила розірвана та вицвіла краса тканини. Я не міг розлучитися з ними, адже вони були частиною того, ким я був тоді і ким я є зараз. Я пам’ятаю, це був час у моєму житті, коли я шукав голос, коли раптом зрозумів, що те, що я шукав, було там,

– згадує Беррі.

Без фарб та відбілювачів

Беррі розпочав свої мистецькі експерименти з джинсом. Як інші художники використовують фарбу та пензлик, Ян взявся за тканину та ножиці. Віртуозно обробляючи матеріал, він робив свої колажі суто з джинсу, не використовуючи ні фарб, ні відбілювачів.

Зрештою він привернув увагу публіки до свого мистецтва, а його роботи отримали достатній комерційний успіх. Він зробив серії робіт з міськими пейзажами, інтер’єрами громадських пралень, а також відтворив у денімі власну оселю.

Джинсовий сад

Ще одним напрямком його творчості стала інсталяція "Таємничий сад", яка складається з квітів та рослин, повністю створених з переробленого джинсу. Спочатку вона експонувалася у Нью-Йоркському дитячому художньому музеї.

Цей твір народився з ідеї, що в Нью-Йорку багато дітей виростуть без саду,

– розповідає Беррі.

Зараз "Таємний сад" можна побачити на персональній виставці художника у Гаазі, яка триватиме до 15 серпня. А в жовтні інсталяція помандрує до Швеції, де буде експонуватися аж до травня наступного року.