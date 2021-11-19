Британский фотограф показывает скрытую красоту семян: удивительные макрофотографии

Новый проект известного художника рассматривает, какие чудеса может прятать в себе обычное семя. Макрофото британца демонстрируют удивительную красоту семян и фруктов.

Все образцы Левон Бис взял из Эдинбургского королевского ботанического сада.

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Проект художника получил название "Скрытая красота семян и фруктов". Его цель – обратить внимание на то, что обычно не слишком интересует.

Мне нравится видеть, как люди получают пользу от фотографий на выставках. Я вижу, как они немного больше осознают природу и среду, в которой живут,

– отметил Бис.

Семена подсвечника банксии / Фото Левона Биса

Мужчина сфотографировал ряд необычных семян, которые хранятся в Ботаническом саду. Художник продемонстрировал невероятные формы гербариев.

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По словам Левона, "Скрытая красота семян и фруктов" должна стать визуально приятным и образовательным заделом, который поможет привлечь зрителей к изучению макрожизни вокруг. Автор даже написал сопроводительную книгу, где описывает семена и их особенности.

На выставках и в книге каждое изображение сопровождается текстом, который предоставляет информацию о виде или экземпляре, включая его своеобразные черты,

– рассказал фотограф.

Семена дровяной банксии / Фото Левона Биса

В активе Биса – 28 фотографий причудливых семян, поражающего своими формами. Презентация выставки и книги состоится в Эдинбургском королевском ботаническом саду.

Что известно о Левоне Бисе

Фотограф, который родился в Лондоне, успел поработать в различных фотожанрах: от портретов известных личностей до макросъемки. Мужчина обожает природу и ее многообразие, поэтому большинство проектов посвящает именно ей.



Его предыдущий проект был посвящен ярким насекомым. Бис напечатал фотографии крошечных жуков на 3-метровых полотнах, чтобы люди могли увидеть удивительную детальность и красоту насекомых, которых привыкли не замечать. Его техника вывела жанр макросъемки на новый уровень.

Семена голландской трубки / Фото Левона Биса

Семена сейшельской пальмы / Фото Левона Биса

Семена бофии / Фото Левона Биса

Семена полевого маниока / Фото Левона Биса