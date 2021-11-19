Усі зразки Левон Біс узяв з Единбурзького королівського ботанічного саду.

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Проєкт митця отримав назву "Прихована краса насіння та фруктів". Його мета – звернути увагу на те, що зазвичай не надто цікавить.

Мені подобається бачити, як люди отримують користь від фотографій на виставках. Я бачу, як вони трохи більше усвідомлюють природу та середовище, в якому живуть,

– зазначив Біс.

Насіння свічника банксії / Фото Левона Біса

Чоловік сфотографував низку незвичайного насіння, яке зберігається в ботанічному саду. Митець продемонстрував неймовірні форми гербаріїв.

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За словами Левона, "Прихована краса насіння та фруктів" має стати візуально приємним та освітнім доробком, який допоможе заохотити глядачів до вивчення макрожиття навколо. Автор навіть написав супровідну книгу, де описує насіння та його особливості.

На виставках і в книзі кожне зображення супроводжується текстом, який надає інформацію про вид або екземпляр, включаючи його своєрідні риси,

– розповів фотограф.

Насіння дров’яної банксії / Фото Левона Біса

У доробку Біса – 28 світлин чудернацького насіння, що вражає своїми формами. Презентація виставки та книги відбудеться в Единбурзькому королівському ботанічному саду.

Що відомо про Левона Біса Фотограф, який народився у Лондоні, встиг попрацювати у різних фотожанрах: від портретів відомих особистостей до макрофільмування. Чоловік обожнює природу та її різноманіття, тому більшість проєктів присвячує саме їй. Його попередній проєкт було присвячено яскравим комахам. Біс видрукував світлини крихітних жуків на 3-метрових полотнах, щоб люди могли побачити надзвичайну детальність та красу комах, яких звикли не помічати. Його техніка вивела жанр макрознімання на новий рівень.

Насіння голландської трубки / Фото Левона Біса

Насіння сейшельської пальми / Фото Левона Біса

Насіння бофії / Фото Левона Біса

Насіння польового маніоку / Фото Левона Біса