Британский бренд представил куртку на случай зомби-апокалипсиса: как она выглядит

Британский бренд Vollebak сконструировал и представил широкой аудитории куртку, которая сможет помочь своему владельцу в случае зомби-апокалипсиса.

Куртка для чрезвычайных случаев и экстремальных условий

Новая модель получила название Apocalypse. По словам разработчиков, она создана из прочного материала, способного выдержать все – от контакта с черной лавой до внезапного пожара и химической эрозии.

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Внешне куртка выглядит обычной / Фото Vollebak

Такого эффекта достигли благодаря использованию особого волокна – полибензимидазола (PBI), впервые разработанного американскими учеными во время холодной войны. Они сделали его в 5 раз прочнее материала, который используют в униформах пожарных.

У куртки из сверхпрочного материала есть много карманов / Фото Vollebak

Материал характеризуется исключительной термической и химической стабильностью, что означает, что он не изнашивается и сохраняет свою целостность после воздействия высоких температур и химических веществ. При этом ткань остается мягкой и дышащей.

Тайные карманы на спине и в рукавах / Фото Vollebak

Кроме прочного материала, в куртке Apocalypse будет 23 кармана и 34 петли, что позволит взять с собой все необходимое. Конечно, маловероятно, что эту одежду действительно придется использовать в борьбе с зомби, но она прекрасно подойдет к любым экстремальным условиям.

Упаковка куртки для зомби-апокалипсиса / Фото Vollebak

Продажи куртки уже начались. Ее цена – 1295 долларов (36 750 гривен) с бесплатной доставкой по всему миру.

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