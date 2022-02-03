Куртка для надзвичайних випадків та екстремальних умов

Нова модель отримала назву Apocalypse. За словами розробників, вона створена з міцного матеріалу, який здатен витримати усе – від контакту з чорною лавою до раптової пожежі та хімічної ерозії.

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Зовні куртка виглядає звичайною / Фото Vollebak

Такого ефекту досягли завдяки використанню особливого волокна – полібензимідазола (PBI), вперше розроблене американськими вченими під час холодної війни. Вони зробили його у 5 разів міцнішим за матеріал, який використовують в уніформах пожежників.

Куртка з надміцного матеріалу має багато кишень / Фото Vollebak

Матеріал характеризується виключною термічною та хімічною стабільністю, а це означає, що він не зношується та зберігає свою цілісність після впливу високих температур і хімічних речовин. При цьому тканина залишається м'якою та дихаючою.

Таємні кишені є на спині та в рукавах / Фото Vollebak

Окрім міцного матеріалу, у куртці Apocalypse буде 23 кишені та 34 петлі, що дозволить взяти із собою все необхідне. Звісно, малоймовірно, що цей одяг справді доведеться використовувати під час боротьби із зомбі, але вона чудово підійде до будь-яких екстремальних умов.

Пакування куртки для зомбі-апокаліпсису / Фото Vollebak

Продажі куртки вже почалися. Її ціна – 1295 доларів (36 750 гривень) з безкоштовною доставкою по всьому світу.

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