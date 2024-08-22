Именно из-за такого необычного увлечения она и получила известность.

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В соцсетях есть немало видео, на которых британка оставляет свои трусы в общественных местах, в частности в кафе. Именно благодаря этому она имеет немалую аудиторию фанатов – 156 5000 подписчиков в тиктоке и еще 191 000 в инстаграме.

Свою очередную выходку она сделала в супермаркете, сняв использованное белье и положив его в лоток для выпечки.

Как на это реагируют в соцсетях

Многие были возмущены и шокированы таким поступком. В частности они пишут:

"Кто-то может это объяснить?".

"Если бы я был в том магазине, ее бы пожаловался на нее".

"Это опасно и является антисанитарией".

"Если бы мужчина это сделал, он бы сидел в тюрьме и стал на учет как сексуальный преступник".

Однако женщина считает, что плохой пиар, это тоже пиар. Поэтому уже начала использовать свою славу, зарабатывая на ней. Так, одиозная британка продает мужские боксерские шорты и женские стринги с наклеенным лицом на промежность по цене 34,99 доллара.