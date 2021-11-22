Британка нашла 600-летнюю мини-Библию из золота: фото крошечной реликвии

Во время прогулки с металлоискателем женщина из Йорка случайно нашла маленькую Библию из чистого золота. По словам исследователей, крошечная книжка стоит почти 135 тысяч долларов.

Женщина по имени Баффи Бейли работает медсестрой и увлекается поисками металлов. Недавно ей повезло – 48-летняя Бейли нашла миниатюрный артефакт в виде раскрытой Библии.

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Реликвию нашли на территории сельскохозяйственных угодий в Йорке.

Сначала женщина не поняла, что она нашла. Золотая книжка имеет очень малый размер – всего полтора сантиметра в ширину.

Я прокопала чуть больше чем 10 сантиметров, и это было очень привычно, – я все еще не думала, что нашла что-то особенное,

– рассказала Бейли.



Бейли держит в руках золотую находку / Фото BNPS

Крошечная Библия, по словам ученых, датируется ХV веком – золотой артефакт 600 лет пролежал в земле.

Что известно о золотой книге Маленькая Библия, несмотря на свой размер, имеет детальные гравюры святого Леонарда и святой Маргареты. Они считаются покровителями родов, а золотая книжка играет роль оберега. В верхней части артефакта есть небольшое отверстие – Библию могли носить, как кулон или бусину. Ученые предполагают, что золотая реликвия могла принадлежать королю Ричарду III, который в середине ХV века владел территориями Йорке.



В книге изображены гравюры святых / Фото BNPS

Ранее в этом районе нашли еще одну крошечную реликвию – золотой кулон, который назвали драгоценностью Миддхэма. Ученые предполагают, что золотая Библия и кулон могут принадлежать руке одного мастера.



Драгоценность Миддхэма похожа на золотую Библию / Фото музея Йорка

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Йоркширский музей, получивший новую реликвию, оценивает крошечную Библию в 134 тысячи долларов – 600-летнее 24-каратное золото имеет большую ценность.