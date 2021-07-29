В Британии нашли письмо Санта-Клаусу, пролежавшее в дымоходе 60 лет: разыскали отправителя

Трубочисты нашли старую и обожженную записку в дымоходе одного из домов в британском городе Уорксоп. Это было письмо с пометкой "Срочно", адресованное Санта-Клаусу. Оно пролежало в дымоходе 60 лет.

Письмо было подписано Робертом Крэмптоном. В нем он просил Санта-Клауса о "ковбойском костюме, ружье, шляпе и всем таком". В конце мальчик добавил: "Увидимся завтра вечером".

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Нынешние владельцы дома живут в нем уже несколько десятилетий, и никогда не слышали о человеке по имени Роберт Крэмптон. Из этого трубочисты сделали вывод, что письмо пробыло в трубе очень много лет.

Поскольку всем причастным к этой находке было очень интересно разыскать автора письма и узнать, сбылось ли его желание, в социальных сетях опубликовали объявление. И чудо произошло – Роберт Крэмптон нашелся. Сейчас мужчине 65 лет, он – полицейский на пенсии.



65-летний Роберт Крэмптон с женой Мэри / Фото Роберта Крэмптона

Когда он узнал о находке трубочистов, то сразу же рассказал об этом своей матери. Она вспомнила, что это письмо от имени Роберта написал его отец в 1961 году. Тогда мальчику было 5.



Роберт Крэмптон в детстве / Фото Роберта Крэмптона

Мама напомнила мне, что я действительно получил кое-что из этого комплекта. У меня был пистолет, похожий на ковбойский, и кобура. Также я помню, как получил значок шерифа,

– поделился Роберт Крэмптон.

Кроме того, мужчина 30 лет работал в полиции, поэтому можно считать, что его рождественское желание исполнилось не только тогда, когда он получил подарки, но и в реальной жизни. "Тогда я хотел стать шерифом, и в определенной степени я им был", – сказал он.

Сейчас письмо находится у нынешних владельцев дома, где его нашли. Роберт Крэмптон надеется, что сможет получить его назад, чтобы сохранить память об отце, который умер в 1996 году.



Ныне покойный отец Роберта Крэмптона, который написал письмо от имени сына / Фото Роберта Крэмптона

Владелица компании Sweeps Chimney Services, сотрудники которой нашли письмо, рассказала, что ее мечта тоже сбылась. "Я сентиментальный человек, и когда мы начинали этот бизнес, я сказала мужу, что хочу найти рождественское письмо", – поделилась она.

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