Британец сделал 18 пластических операций, чтобы стать похожим на своего кумира: фото до и после

Музыкант и блогер Оли Лондон из Великобритании за 8 лет перенес 18 пластических операций. Все это для того, чтобы стать похожим на своего кумира – участника корейской поп-группы BTS Пака Чимина. Перевоплощение стоило ему целое состояние.

31-летний Оли Лондон не только кардинально изменился внешне, но и сменил имя на "Чимин" и начал идентифицировать себя как кореец. Он убежден, что родился не в том теле и не в той стране, и только теперь может "быть собой".

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Как приятно наконец стать небинарним корейцем, ведь всю свою жизнь я провел в ловушке неправильного тела и неправильной культуры, – написал Лондон в твитере.

Чтобы получить внешность мечты, он сделал липосакцию и подтяжку лица, изменил форму носа, подбородка, скул, разрез глаз и ввел филеры в щеки и губы. 18 пластических операций обошлись ему минимум в 150 тысяч долларов (более 4,1 миллиона гривен).



Оли Лондон – до и после / Коллаж 24 канала

Реакция сети

Кардинальные изменения Лондона вызвали волну обсуждения и возмущения в сети. Люди обвиняют блогера в культурной апроприации. Они говорят, что кореец – это национальность, а не сексуальная ориентация. А своими заявлениями, он проявляет неуважение к корейскому народу и небинарным личностям.

Сам блогер утверждает, что не беспокоится из-за обвинений. "Я знаю, это сбивает с толку, ведь никто никогда не заявлял, что он Чимин или кореец. Но знаете, я слишком долго боролся с проблемой идентичности и тем, кем я являюсь на самом деле", – говорит он.

Как к трансформации фаната относятся участники группы BTS и настоящий Пак Чимин пока неизвестно. Они не давали никаких комментариев по этому поводу.