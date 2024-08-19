Британец на лыжах спрыгнул со скалы в Гималаях и побил мировой рекорд

Мужчина из Британии, по имени Джошуа Брегмен выполнил трюк на вершине Мера-Пик в Гималаях. Именно после этого он и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Он значительно превзошел предыдущий рекорд в 4359 метров, установленный французом Маттиасом Жиро в 2019 году.

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Это была его мечта

34-летний мужчина признался, что это была его мечта. Перед установлением рекорда он вместе с командой потратили 2 недели на подготовку к рекорду, разведывая место прыжка и расчищая мусор, чтобы обеспечить гладкое скольжение.

Мечта заключалась в том, чтобы сделать несколько красивых S-образных поворотов и убедительно спуститься со скалы, но на самом деле у нас была лишь скромная каменистая взлетно-посадочная полоса на высоте около 6000 метров,

– рассказал он.

Попытка установить рекорд едва не провалилась, потому что, когда команда прибыла на свое первое потенциальное место для прыжка, их встретил "просто большой каменистый склон". В конце концов, команда таки нашла "идеальный склон" – им просто нужно было расчистить лыжную трассу, убрав валуны и добавив снега.

"Мы все так усердно работали, а недостаток кислорода, постоянные головные боли и сон на высоте около 6000 метров еще больше изнашивали тело. Один из ребят даже сказал, что это было тяжелее, чем когда он поднимался на Эверест", – признался рекордсмен.

Целью Брегмана был сбор средств на благотворительность и повышение осведомленности о торговле людьми в Непале.