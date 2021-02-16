20-летний повар из Великобритании придумал интересное развлечение – он готовит блюда, похожие на эмодзи, которые есть во всех современных смартфонах. В социальных сетях он делится не только результатами, но и процессом создания своих кулинарных шедевров.

Эш Бейбер начал свой кулинарный проект из-за того, что считал эмодзи в телефоне несколько странными и нереалистичными. Он решил проверить, удастся ли ему максимально точно воссоздать эти рисунки. Оказалось, что задание было сложнее, чем он ожидал. Но в конечном итоге ему удалось воплотить задуманное в реальность.

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Повар рассказал, что приготовление пищи на основе эмодзи – хлопотливое дело. Иногда это занимает несколько часов, но с некоторыми иконками пришлось поработать дольше. Особенно много времени у него заняли кексы и пончики. Несмотря на то, что это не самые сложные блюда, готовя их, Эш пытался точно повторить их вид, включая присыпку.

Именинный торт



Копия эмодзи праздничного торта / Коллаж Boredpanda

А вот видео, как Эш его готовил:

Кексы



Копия эмодзи кекса / Коллаж Boredpanda

Важно было справиться с украшением:

Пончики



Копия эмодзи пончика / Коллаж Boredpanda

Процесс приготовления эмодзи-пончиков:

Бабл-ти – чай з пузыриками



Копия эмодзи бабл-ти / Коллаж Boredpanda

Как приготовить бабл-ти из эмодзи:

Крем-брюле



Копия эмодзи крем-брюле / Коллаж Boredpanda

Как повар пытался скопировать рецепт:

Блинчики



Копия эмодзи блинчиков / Коллаж Boredpanda

Как приготовить эмодзи-блинчики:

Данго – японский десерт



Копия эмодзи данго / Коллаж Boredpanda

Данго от Эша Бейбера:

Круассаны



Копия эмодзи круассана / Коллаж Boredpanda

Процесс приготовления французских круассанов:

Крендель



Копия эмодзи кренделя / Коллаж Boredpanda

Как приготовить крендель:

Кулинарные видео Эша приобрели большую популярность. Пользователям сети нравится наблюдать за процессом приготовления их любимых эмодзи. Иногда повар оставляет для своих подписчиков рецепты блюд, чтобы они готовили вместе с ним. Парень говорит, что не планирует воссоздавать на своей кухне всю галерею эмодзи, но будет делать это, пока его видео будут находить отклик аудитории.