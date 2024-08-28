Мужчина пережил 240 укусов ос: как ему удалось выжить

В Британии 57-летнего мужчину по имени Эндрю Пауэлл пришлось госпитализировать из-за многочисленных укусов ос. В общем осы покусали мужчину 240 раз.

Произошло это 18 августа, когда Эндрю вышел за пределы своего семейного дома, чтобы осмотреть поля.

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В один момент он увидел большой рой ос, направлявшийся к нему. Он начал убегать, но осы летели за ним до дома и напали на его жену. После многочисленных укусов мужчине понадобилась помощь врачей.

Они бросились на меня, и я начал бежать к дому так быстро, как только мог, но за считанные секунды они уже были вокруг меня. Я чувствовал их в своих штанах. Они были повсюду. Я забежал в дом, но в этот момент забыл закрыть за собой дверь, и они залетели в помещение,

– вспомнил Эндрю.

К счастью, один из соседей мужчины пришел ему на помощь. Он отвез Эндрю в военно-мемориальный госпиталь, где ему вкололи морфий от невыносимой боли и адреналин от аллергических реакций организма. Он утверждает, что персонал больницы сказал ему, что опоздав на 5 минут, он мог бы умереть, настолько серьезным было его состояние.



Мужчину покусали осы / Фото Andrew Powell



Мужчина едва не погиб / Фото Andrew Powell

Мужчина благодарит врачей за то, что они спасли ему жизнь. Более чем через неделю после инцидента 57-летний мужчина утверждает, что сотни укусов все еще болят, хотя теперь он может справиться с болью без лекарств. Однако он все еще не решается выходить из дома, опасаясь, что на него снова нападут.

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