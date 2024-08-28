Сталося це 18 серпня, коли Ендрю вийшов за межі свого сімейного будинку, щоб оглянути поля.

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В один момент він побачив великий рій ос, що прямував до нього. Він почав тікати, але оси летіли за ним аж до будинку і напали на його дружину. Після численних укусів чоловіку знадобилася допомога лікарів.

Вони кинулися на мене, і я почав бігти до будинку так швидко, як лише міг, але за лічені секунди вони вже були навколо мене. Я відчував їх у своїх штанах. Вони були всюди. Я забіг до будинку, але в цей момент забув зачинити за собою двері, і вони залетіли до приміщення,

– пригадав Ендрю.

На щастя, один із сусідів чоловіка прийшов йому на допомогу. Він відвіз Ендрю до військово-меморіального госпіталю, де йому вкололи морфій від нестерпного болю і адреналін від алергічних реакцій організму. Він стверджує, що персонал лікарні сказав йому, що запізнившись на 5 хвилин, він міг би померти, настільки серйозним був його стан.



Чоловіка покусали оси / Фото Andrew Powell



Чоловік ледь не загинув / Фото Andrew Powell

Чоловік дякує лікарям за те, що вони врятували йому життя. Більш ніж через тиждень після інциденту 57-річний чоловік стверджує, що сотні укусів все ще болять, хоча тепер він може впоратися з болем без ліків. Однак він все ще не наважується виходити з дому, побоюючись, що на нього знову нападуть.

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