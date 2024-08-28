Сталося це 18 серпня, коли Ендрю вийшов за межі свого сімейного будинку, щоб оглянути поля.
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В один момент він побачив великий рій ос, що прямував до нього. Він почав тікати, але оси летіли за ним аж до будинку і напали на його дружину. Після численних укусів чоловіку знадобилася допомога лікарів.
Вони кинулися на мене, і я почав бігти до будинку так швидко, як лише міг, але за лічені секунди вони вже були навколо мене. Я відчував їх у своїх штанах. Вони були всюди. Я забіг до будинку, але в цей момент забув зачинити за собою двері, і вони залетіли до приміщення,
– пригадав Ендрю.
На щастя, один із сусідів чоловіка прийшов йому на допомогу. Він відвіз Ендрю до військово-меморіального госпіталю, де йому вкололи морфій від нестерпного болю і адреналін від алергічних реакцій організму. Він стверджує, що персонал лікарні сказав йому, що запізнившись на 5 хвилин, він міг би померти, настільки серйозним був його стан.
Чоловіка покусали оси / Фото Andrew Powell
Чоловік ледь не загинув / Фото Andrew Powell
Чоловік дякує лікарям за те, що вони врятували йому життя. Більш ніж через тиждень після інциденту 57-річний чоловік стверджує, що сотні укусів все ще болять, хоча тепер він може впоратися з болем без ліків. Однак він все ще не наважується виходити з дому, побоюючись, що на нього знову нападуть.
Як врятувати себе: поради експертів
- Експерти з боротьби зі шкідниками попереджають, що захистити себе від ос не так вже й легко. Все, що ви можете зробити: зберігати спокій і повільно відходити подалі від них.
- Оси можуть і будуть жалити своїх жертв декілька разів, оскільки вони не втрачають жало після першого нападу, як бджоли, не прикидаються мертвими і чекатимуть, поки ви знову з'явитесь, якщо сховаєтесь під водою.
- Хоча один – два укуси оси небезпечні лише в тому випадку, якщо у людини є алергія, 30 – 40 укусів може бути достатньо, щоб убити людину.