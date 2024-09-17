Тикток гудит: женщина показала секретный трюк на курорте all-inclusive: женщина показала секретный трюк на курорте all-inclusive
Источник:тикток @lucybarson
Известная в тиктоке тревел-блогер Люси Барсон рассказала, как туроператоры пытаются перехитрить отдыхающих, предлагая им мелкую посуду и маленькие чашки на "шведском столе".
О своих лайфхаках на курорте по системе all-inclusive женщина рассказала на странице в тиктоке.
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В чем заключается секрет
Блогер рассказала, что купила чашку с Тенерифе, чтобы перестать пользоваться крошечными стаканчиками и не подходить к бару каждые 10 минут. На видео можно увидеть, как Люси вместе со своим бойфрендом берут две большие чашки с ручками, похожие на пивные кружки, чтобы использовать их вместо стандартных стаканчиков для напитков.
Блогерша поделилась своим лайфхаком на отдыхе: смотрите видео
Реакция соцсетей
Женщина взбудоражила интернет-сообщество своим новым "хакерским" решением. Ее видео собрало 748 тысяч просмотров и 13,7 тысяч лайков.
- "Прекрати! Я видел, как ты проходила возле бассейна с ними, и еще удивился, откуда ты взяла такие стаканы";
- "Я всегда беру чашку!";
- "Размер гостиничных чашек для кофе сводит меня с ума. Слишком маленькие";
- "Гениально!";
- "Боже, мы с парнем были там в июле и бегали к бару буквально каждые две секунды, чтобы выпить еще по бокалу".