Про свої лайфхаки на курорті за системою all-inclusive жінка розповіла на сторінці у тіктоці.
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У чому полягає секрет
Блогерка розповіла, що купила чашку з Тенерифе, щоб перестати користуватися крихітними стаканчиками й не підходити до бару кожні 10 хвилин. На відео можна побачити, як Люсі разом зі своїм бойфрендом беруть дві великі чашки з ручками, схожі на пивні кухлі, щоб використовувати їх замість стандартних стаканчиків для напоїв.
Блогерка поділилася своїм лайфхаком на відпочинку: дивіться відео
Реакція соцмереж
Жінка розбурхала інтернет-спільноту своїм новим "хакерським" рішенням. Її відео зібрало 748 тисяч переглядів та 13,7 тисячі вподобань.
- "Припини! Я бачив, як ти проходила біля басейну з ними, і ще здивувався, звідки ти взяла такі склянки";
- "Я завжди беру горнятко!";
- "Розмір готельних горняток для кави зводить мене з розуму. Занадто маленькі";
- "Геніально!";
- "Боже, ми з хлопцем були там у липні й бігали до бару буквально кожні дві секунди, щоб випити ще по келиху".