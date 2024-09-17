О своих лайфхаках на курорте по системе all-inclusive женщина рассказала на странице в тиктоке.

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В чем заключается секрет

Блогер рассказала, что купила чашку с Тенерифе, чтобы перестать пользоваться крошечными стаканчиками и не подходить к бару каждые 10 минут. На видео можно увидеть, как Люси вместе со своим бойфрендом берут две большие чашки с ручками, похожие на пивные кружки, чтобы использовать их вместо стандартных стаканчиков для напитков.

Блогерша поделилась своим лайфхаком на отдыхе: смотрите видео

Реакция соцсетей

Женщина взбудоражила интернет-сообщество своим новым "хакерским" решением. Ее видео собрало 748 тысяч просмотров и 13,7 тысяч лайков.