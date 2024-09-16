Блогер ради развлечения залез в пещеру и встретился с огромным медведем: жуткое видео

Сербский блогер Стефан Янкович удивил подписчиков видео с огромным медведем. Дикое животное парень нашел в берлоге.

Свое приключение он снял на видео и опубликовал в своем инстаграме.

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На опубликованных кадрах с подписью "на краю жизни", можно увидеть, как парень сидит в берлоге дикого зверя. Вдруг в свой тайник вернулся медведь, который заблокировал вход.

Не поверите, что со мной произошло. Провел 24 часа в лесу, где на меня напал медведь. Сначала один, а потом другой,

– отметил в кадре Янкович.

Как парню удалось спастись

Зверь пробрался внутрь своего логова и, обнюхав все вокруг, решил отступить. Тогда блогер попытался воспользоваться моментом и выскочить из ямы, но при этом столкнулся с животным лицом к лицу. Медведь обнюхал мужчину и его камеру, но, к счастью, не обидел. Стефану удалось спастись, но впоследствии он попал в еще одну неприятность с медведями.

Парень встретился с медведем и выжил: смотрите видео

Реакция соцсетей

Большинство пользователей сети убеждены, что кадры аутентичные - они просто не могут поверить, что автор мог пойти на такой огромный риск ради контента.