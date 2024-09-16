Свое приключение он снял на видео и опубликовал в своем инстаграме.
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На опубликованных кадрах с подписью "на краю жизни", можно увидеть, как парень сидит в берлоге дикого зверя. Вдруг в свой тайник вернулся медведь, который заблокировал вход.
Не поверите, что со мной произошло. Провел 24 часа в лесу, где на меня напал медведь. Сначала один, а потом другой,
– отметил в кадре Янкович.
Как парню удалось спастись
Зверь пробрался внутрь своего логова и, обнюхав все вокруг, решил отступить. Тогда блогер попытался воспользоваться моментом и выскочить из ямы, но при этом столкнулся с животным лицом к лицу. Медведь обнюхал мужчину и его камеру, но, к счастью, не обидел. Стефану удалось спастись, но впоследствии он попал в еще одну неприятность с медведями.
Парень встретился с медведем и выжил: смотрите видео
Реакция соцсетей
Большинство пользователей сети убеждены, что кадры аутентичные - они просто не могут поверить, что автор мог пойти на такой огромный риск ради контента.
- "Кажется, моя душа покинула тело, когда я смотрел на это";
- "Ему повезло, что медведь не разорвал его на куски";
- "Как он туда попал? Эти люди рискуют жизнью только ради контента".
- Суть трюка раскрывается в финальном ролике, где блогер гладит медведя, объясняя, что они стали "лучшими друзьями". Зверь даже ел с его ладони. Однако все это происходило под наблюдением дрессировщика.