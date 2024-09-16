Свою пригоду він зняв на відео та опублікував у своєму інстаграмі.

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На опублікованих кадрах з підписом "на краю життя", можна побачити, як хлопець сидить у барлозі дикого звіра. Аж раптом до своєї схованки повернувся ведмідь, який заблокував вхід.

Не повірите, що зі мною сталося. Провів 24 години в лісі, де на мене напав ведмідь. Спочатку один, а потім інший,

– зазначив у кадрі Янковіч.

Як хлопцю вдалося врятуватися

Звір пробрався всередину свого лігва й, обнюхавши все навколо, вирішив відступити. Тоді блогер спробував скористатися моментом й вискочити з ями, але водночас зіткнувся з твариною віч-на-віч. Ведмідь обнюхав чоловіка та його камеру, але, на щастя, не скривдив. Стефану вдалось врятуватися, але згодом він потрапив у ще одну халепу з ведмедями.

Хлопець зустрівся з ведмедем і вижив: дивіться відео

Реакція соцмереж

Більшість користувачів мережі переконані, що кадри автентичні — вони просто не можуть повірити, що автор міг піти на такий величезний ризик заради контенту.