Американец Аллен Пей ведет собственный ютуб-канал и недавно опубликовал новое видео, в котором он пытался поднять "гигантский аниме-меч". Это оружие главного героя игры Final Fantasy VII – наемника Клауда Страйфа. Чтобы справиться с ним, блогеру пришлось усилиться и приобрести настоящий экзоскелет.

Копию меча изготовил друг ютубера. Когда Аллен впервые попробовал поднять оружие, ему едва ли это удалось, хотя фактический вес меча не столь большой – 22 килограмма. Это связано с его нетрадиционной формой и смещенным центром тяжести.

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Рукоять меча – узкая и короткая, а лезвие, наоборот, длинное и широкое. Поэтому его довольно сложно поднять и удержать, не говоря уже о том, чтобы размахивать им в бою. Как обьяснили в видеоролике, для того, чтобы поднять и управлять таким оружием, нужно в три раза больше силы.



Прототип меча в руках Кайла из игры Final Fantasy VII / Скриншот

Чтобы справиться с поставленной задачей, блогер решил усилить собственные физические возможности и купил экзоскелет за 900 долларов (25 тысяч гривен). Кроме того, он добавил к нему веревку, которая с одной стороны крепилась у него на спине, а с другой – на лезвии. Так он смог поднять меч и помахать им, но для этого также потребовалось немало усилий. В конце видео Аллен с друзьями пробовали попадать мечом в разные цели и разрубать различные предметы.

Смотрите видео: блогер купил экзоскелет, чтобы поднять меч из игры

Это видео понравилось подписчикам Аллена и стало популярным – за неделю оно собрало более 1,6 миллиона просмотров и 82 тысячи лайков.