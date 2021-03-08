Австралиец Кори Филпотт побил мировой рекорд, пробежав марафон и протащив за собой грузовик весом 1,6 тонны. Он сделал это за 16 часов и 12 минут.

23-летний спортсмен хотел попасть в Книгу рекордов Гиннеса за "самый сильный марафон", но оказалось, что его достижение не подходит для этого. Представители Книги сообщили, что грузовик, который тянул за собой Кори, слишком большой для того, чтобы ратифицировать рекорд.

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Несмотря на это, фактически Кори Филпотт установил рекорд, превзойдя достижение Джастина Тру, который пробежал марафон с грузовиком за 17 часов, но не обращался к представителям Книги Гиннеса для регистрации рекорда.

У меня нет травм, я чувствую себя прекрасно, и уже завтра снова пойду бегать,

– рассказал спортсмен журналистам после марафона.

Смотрите видео: Кори Филпотт пробежал марафон с грузовиком

Спортсмен пробежал дистанцию в рамках сбора средств для благотворительной организации ChildSafe Australia. Таким образом он хотел привлечь внимание общества к проблеме жестокого обращения с детьми.