Благодаря DeepFake: Том Холланд и Джейден Смит появились в Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Том Холланд вместе с Джейденом Смитом появились в игре Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Ролик с DeepFake-видео опубликовал на своем канале в ютубе блогер с ником stryder HD.

Spider-Man: Miles Morales – это продолжение приключенческого экшена Spider-Man, главный герой которого уже не Питер Паркер, а Майлз Моралес – чернокожий Человек-паук, который перенял "паучью эстафету" у Питера. По сюжету игры Питер уезжает из Нью-Йорка в отпуск с Мэри Джейн и передает Майлзу свои обязанности.

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Лицо Паркера блогер поменял на лицо Холланда. А лицо Джейдена Смита было подставлено вместо Майлза Моралеса, подростка, который так же, как и Питер Паркер был укушен пауком, после чего стал бороться с преступностью.

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