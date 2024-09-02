Во время этой "экскурсии" он рассказал, сколько всего можно накупить всего за 1 фунт стерлингов (то есть 54 гривны).

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Для этого парень отправился в магазин 7-Eleven. Он начал свой сверхдешевый разгул с банки тайского Red Bull, которая стоила 10 тайских бат, это около 12 гривен.

Далее он пошел за пачкой чипсов со вкусом барбекю, которая стоит чуть больше 10 тайских батов. Поэтому общая сумма составляет уже 24 гривны.

Уоррен также купил немного желе, которое подняло совокупную стоимость корзины до 36 гривен. И он также почувствовал желание угостить себя леденцом еще за 10 тайских бат (12 гривен). На оставшиеся деньги он взял пачку печенья.

Таким образом полный список покупок Уоррена составил:

банка Red Bull,

пачка чипсов,

порция желе,

леденец,

пачка печенья.

В общем все это стоило 1 фунт стерлингов или 54 гривны). По подсчетам путешественника, в родной Британии этот поход в магазин ему обошелся бы в 35 фунтов стерлингов (1905 гривен).