Під час цієї "екскурсії" він розповів, скільки всього можна накупити всього за 1 фунт стерлінгів (тобто 54 гривні).

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Для цього хлопець вирушив у магазин 7-Eleven. Він почав свій наддешевий розгул із банки тайського Red Bull, яка коштувала 10 тайських бат, це близько 12 гривень.

Далі він пішов за пачкою чіпсів зі смаком барбекю, яка коштує трохи більше за 10 тайських батів. Тож загальна сума становить вже 24 гривні.

Воррен також купив трохи желе, яке підняло сукупну вартість кошика до 36 гривень. І він також відчув бажання пригостити себе льодяником ще за 10 тайських бат (12 гривень). На решту грошей він взяв пачку печива.

Таким чином повний список покупок Воррена склав:

банка Red Bull,

пачка чіпсів,

порція желе,

льодяник,

пачка печива.

Загалом все це коштувало 1 фунт стерлінгів або 54 гривні). За підрахунками мандрівника, в рідній Британії цей похід до магазину йому обійшовся б у 35 фунтів стерлінгів (1905 гривень).