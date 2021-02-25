На стриминговой платформе Paramount + выйдет полнометражный фильм о Бивисе и Баттхеде – знакомых персонажах одноименного шоу 90-х годов.

В ближайшее время поклонники американского мультсериала "Бивис и Баттхед" снова услышат идиотское хихиканье, поскольку любимые герои возвращаются в кино. Сатирический дуэт, телешоу которого шло с 1993 по 2011 год, уже готово вернуться на телеэкраны с новым сериалом на стриминговой платформе Paramount +.

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В свое время Бивис и Баттхед были определяющими голосами поколения. И судя по всему, новый фильм будет в постановке современности, а сам тизер намекает на период пандемии.

Работу над фильмом анонсировали сами герои с использованием некой платформы, похожей на Zoom.

Итак, мы снимаем фильм. И он будет на Paramount +,

– сказали персонажи.

Оригинальный сериал про Бивиса и Батхеда впервые стартовал еще в 1992 году на MTV. В сериале дуэт попадал в пошлые неприятности между похвалой или критикой различных музыкальных клипов. Всего было выпущено семь сезонов, а проект длился более четырех лет. В 1996 вышел первый полнометражный фильм "Бивис и Баттхед делают Америку". В 2011 MTV кратковременно продлило шоу на 1 сезон.

И вот сейчас снова было объявлено о создании полнометражной картины о двух подростках, юмор которых состоит в полном отсутствии традиционных ценностей. Стоит добавить, что конкретной даты выпуска фильма нет.