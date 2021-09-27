Безумные развлечения: 15 курьезных фото с американских горок, которые заставят вас смеяться

Парки аттракционов и американские горки – это невероятно веселый отдых, который позволяет отдаться своим ощущениям ну полную. За несколько минут на аттракционе можно почувствовать целый спектр кардинально разных эмоций, и, конечно же, отлично развлечься.

Лучше, чем кататься на американских горках – только смотреть фото с этих аттракционов. На них можно увидеть настоящие человеческие эмоции и почувствовать неповторимую атмосферу парка развлечений. Чтобы вы убедились в этом, мы подготовили подборку самых смешных фото с американских горок из социальных сетей. Наслаждайтесь!

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"Когда я увидела в киоске это фото моей дочери из американских горок, я просто должна была его купить"

Фото Awkward Family Photos

"Я, моя самый младший и самый старший ребенок на аттракционе Splash Mountain. Это фото всегда заставляет меня смеяться"

Фото Reddit / BGally24

"Кажется, мой брат осознал смысл жизни на этой горке"

Фото Reddit / kyle_tisdel

"Много лет назад мой брат потерял телефон во время поездки на американских горках. Мы не могли понять, когда это произошло, а потом внимательно рассмотрели фотографии"

Фото Reddit / moonshine12

"12 стадий страха или первая поездка моего сына на американских горках"

Фото Reddit / sai_who

"Наверное, мама не знала, что нужно было сделать смешное лицо"

Фото Awkward Family Photos

"Наша 8 годовщина. Это мое любимое фото с женой"

Фото Reddit / Jetsetter_

"Кажется будто они на двух разных аттракционах"

Фото Awkward Family Photos

"Бабушке не весело"

Фото Reddit / EvolutionIXMR

"У нас серьезные отношения"

Фото tumblr / GrayHood Grayson

"Похоже, папа наслаждается поездкой, а вот дети ..."

Фото Reddit / Vulgarly_dressed

"Самое время"

Фото Reddit / Foody98

"Едьте в Диснейленд, будет весело, – говорили они"

Фото Reddit / Reddit__PI

"Предложение на американских горках. Она узнала об этом уже тогда, когда увидела фото в сувенирной лавке"

Фото Reddit / missscottfraser

"Мой брат перед поездкой на американских горках и во время нее"

Фото Reddit / parasiticpussy

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