Безлимит закончился: китайцу запретили посещать ресторан из-за сумасшедшего аппетита

Фудблогеру из китайского города Чанша запретили ходить в ресторан, работающий в формате шведского стола. Администрация заведения аргументировала это тем, что мужчина слишком много ест.

По правилам ресторана Handadi Seafood BBQ Buffet, его посетители могут съесть безлимитное количество еды, заплатив фиксированную сумму за вход. Фуд-стример по фамилии Канг несколько раз пользовался этой услугой, пока ему не сообщили о запрете посещать заведение.

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Несколько лет назад фуд-стриминг стал очень популярным в странах Азии. Идея жанра состоит в том, что блогеры поглощают большое количество еды на камеру, обычно транслируя это в прямом эфире.

По словам мужчины, во время своего первого визита в ресторан он съел 1,5 килограмма свиных ножек, а в следующий раз расправился с 3,5 – 4 килограммами креветок.

Блогер ест на камеру / Скриншот Weibo

Владелец ресторана считает это неправильным. Запрет он аргументирует тем, что аппетит блогера сильно бьет по бюджету ресторана.

Каждый раз, когда он приходит сюда, я теряю несколько сотен юаней. Когда он пьет соевое молоко – выпивает 20 – 30 бутылок. Когда он ест свиные ножки – съедает целый поднос,

– рассказал владелец Handadi Seafood BBQ Buffet.

Принятое решение распространяется не только на Канга. Руководство заведения не будет разрешать посещать ресторан и другим фуд-стримерам, которые "разрушают идею заведения".

Блогер не видит проблемы в своем поведении, а решение владельца Handadi называет дискриминацией. "Я просто могу много съесть – разве я виноват?", – спрашивает Канг.

Стример, которому запретили посещать ресторан / Скриншот Weibo

Эта история разлетелась китайскими соцсетями, и обрела широкую огласку. Пользователи интернета разделились в мнениях – некоторые из них поддерживают владельца ресторана, считая аппетиты блогера неадекватными. Другие же поддерживают стримера, не понимая, зачем открывать ресторан такого формата без возможности его содержать.