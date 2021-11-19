По правилам ресторана Handadi Seafood BBQ Buffet, его посетители могут съесть безлимитное количество еды, заплатив фиксированную сумму за вход. Фуд-стример по фамилии Канг несколько раз пользовался этой услугой, пока ему не сообщили о запрете посещать заведение.

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Заметим! Несколько лет назад фуд-стриминг стал очень популярным в странах Азии. Идея жанра состоит в том, что блогеры поглощают большое количество еды на камеру, обычно транслируя это в прямом эфире.

По словам мужчины, во время своего первого визита в ресторан он съел 1,5 килограмма свиных ножек, а в следующий раз расправился с 3,5 – 4 килограммами креветок .

Блогер ест на камеру / Скриншот Weibo

Владелец ресторана считает это неправильным. Запрет он аргументирует тем, что аппетит блогера сильно бьет по бюджету ресторана.

Каждый раз, когда он приходит сюда, я теряю несколько сотен юаней. Когда он пьет соевое молоко – выпивает 20 – 30 бутылок. Когда он ест свиные ножки – съедает целый поднос,

– рассказал владелец Handadi Seafood BBQ Buffet.

Принятое решение распространяется не только на Канга. Руководство заведения не будет разрешать посещать ресторан и другим фуд-стримерам , которые "разрушают идею заведения".

Блогер не видит проблемы в своем поведении, а решение владельца Handadi называет дискриминацией. "Я просто могу много съесть – разве я виноват?" , – спрашивает Канг.

Стример, которому запретили посещать ресторан / Скриншот Weibo