По правилам ресторана Handadi Seafood BBQ Buffet, его посетители могут съесть безлимитное количество еды, заплатив фиксированную сумму за вход. Фуд-стример по фамилии Канг несколько раз пользовался этой услугой, пока ему не сообщили о запрете посещать заведение.
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По словам мужчины, во время своего первого визита в ресторан он съел 1,5 килограмма свиных ножек, а в следующий раз расправился с 3,5 – 4 килограммами креветок.
Блогер ест на камеру / Скриншот Weibo
Владелец ресторана считает это неправильным. Запрет он аргументирует тем, что аппетит блогера сильно бьет по бюджету ресторана.
Каждый раз, когда он приходит сюда, я теряю несколько сотен юаней. Когда он пьет соевое молоко – выпивает 20 – 30 бутылок. Когда он ест свиные ножки – съедает целый поднос,
– рассказал владелец Handadi Seafood BBQ Buffet.
Принятое решение распространяется не только на Канга. Руководство заведения не будет разрешать посещать ресторан и другим фуд-стримерам, которые "разрушают идею заведения".
Блогер не видит проблемы в своем поведении, а решение владельца Handadi называет дискриминацией. "Я просто могу много съесть – разве я виноват?", – спрашивает Канг.
Стример, которому запретили посещать ресторан / Скриншот Weibo
Эта история разлетелась китайскими соцсетями, и обрела широкую огласку. Пользователи интернета разделились в мнениях – некоторые из них поддерживают владельца ресторана, считая аппетиты блогера неадекватными. Другие же поддерживают стримера, не понимая, зачем открывать ресторан такого формата без возможности его содержать.