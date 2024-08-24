На это указывает дата на почтовом штемпеле.

Смотрите также Обворовывает дома, чтобы порадовать хозяйку: в Британии кошка "терроризирует" город – забавные фото

Представители банка Swansea сообщили в социальных сетях, что открытка прибыла по адресу Крейдок-стрит вместе с остальной почтой в пятницу, 16 августа.



Как выглядит загадочная открытка / Фото Henry Darby

Открытка была адресована Лидии Дэвис, которая, по предположению сотрудников, возможно, жила по этому адресу, когда это был дом, а не банк.

Адрес верный, мы все еще расположены на улице Крейдок, 11 (и 12), но это на 121 год позже, чем ожидалось. Это дико, на самом деле. Немного жутковато. На самой марке изображен король Эдуард, то есть он был королем с 1901 по 1910 год,

– сказал сотрудник банка по маркетингу и коммуникациям Генри Дарби.

Дарби сказал, что большая часть открытки сейчас нечитабельна, но на почтовом штемпеле стоит дата 3 августа 1903 года.