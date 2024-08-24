На це вказує дата на поштовому штемпелі.

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Представники банку Swansea повідомили в соціальних мережах, що листівка прибула за адресою Крейдок-стріт разом з рештою пошти в п'ятницю, 16 серпня.



Який вигляд має загадкова листівка / Фото Henry Darby

Листівка була адресована Лідії Девіс, яка, за припущенням співробітників, можливо, жила за цією адресою, коли це був будинок, а не банк.

Адреса вірна, ми все ще розташовані на вулиці Крейдок, 11 (і 12), але це на 121 рік пізніше, ніж очікувалося. Це дико, насправді. Трохи моторошно. На самій марці зображений король Едуард, тобто він був королем від 1901 до 1910 року,

– сказав співробітник банку з маркетингу та комунікацій Генрі Дарбі.

Дарбі сказав, що більша частина листівки зараз нечитабельна, але на поштовому штемпелі стоїть дата 3 серпня 1903 року.