В Нью-Йорке 353 балерины установить мировой рекорд: впечатляющее видео

Балерины из разных уголков мира собрались в Нью-Йорке, чтобы установить новый рекорд Гиннеса. Все они смогли простоять на пуантах одну минуту.

Предыдущий рекорд установили в 2019 году. Тогда на пуантах простояли 306 балерин.

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На этот раз для попытки танцоры собрались в нью-йоркском отеле Plaza. Для участия в нынешнем рекорде в Нью-Йорк прибыли девушки из разных штатов США и даже из других стран.

В Нью-Йорке 353 балерины установить мировой рекорд: смотрите видео

Другие впечатляющие рекорды

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