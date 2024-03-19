Праздновала 103-летие: бабушка устроила рейв-вечеринку в доме престарелых

Британская бабушка отпраздновала свое 103-летие с размахом. Женщина устроила настоящую рейв-вечеринку, превратив дом престарелых Chestnuts Residential Home в суперклуб на Ибице.

Именинница выглядела просто потрясающе. Она надела неоновые зеленые очки, гетры и пачку, и танцевала под зажигательные хиты.

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Сам дом престарелых был украшен неоновыми шариками, мигающими огнями и световыми палочками. На праздник пришли сыновья женщины: Роберто и Джон.

Они сделали больше, чем просто выполнили свой долг, я считаю, что персонал здесь просто замечательный,

– сказал Джон.

Вечеринка в честь 103-летия / Фото St Philips Care/SWNS

Менеджер дома Эмма Филлипс сказала: "Мы всегда планируем особые мероприятия на день рождения наших подопечных. Команда невероятно упорно работала над этой вечеринкой, ведь не каждый день кому-то исполняется 103 года".

Стоит напомнить, что ранее в Италии 103-летняя бабушка без водительских прав устроила ночью гонки. Полиция остановила, вероятно, старую нарушительницу ПДД. И объяснила, куда же так спешила.