Бабушка стала первой в истории испытательницей аттракционов: она проверяет американские горки

72-летняя бабушка, по имени Джеки Смит стала первой в истории главной испытательницей аттракционов в Alton Towers. По ее словам, это работа ее мечты.

Интересно, что раньше бабушка была экспертом по показательным выступлениям.

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Но даже на пенсии она хочет переживать драйвовые эмоции. Поэтому она заключила годовой контракт, чтобы убедиться, что аттракционы парка развлечений достаточно увлекательны для зрителей.

Для меня большая честь быть назначенной первым главным специалистом по аттракционам в Alton Towers. Мой первый раз на культовом аттракционе Nemesis Reborn определенно соответствует моим высоким требованиям к острым ощущениям – это было похоже на мой первый прыжок с парашютом,

– сказала она.

Кроме того, что Джеки будет следить за тем, чтобы на американских горках было достаточно экстремально, она также будет участвовать в саммите любителей острых ощущений, который проводят раз в два года, чтобы гарантировать, что парк развлечений и дальше будет предлагать лучшие впечатления для посетителей всех возрастов.

Добавим, что британка вступила в команду парашютного полка Британской армии "Красные дьяволы" в 19 лет, став первой женщиной в полку. Два года спустя она стала первой женщиной, которая получила престижный красный берет Парашютного полка.