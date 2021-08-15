Авторы мультфильма "Южный парк" выкупили любимый ресторан Эрика Картмана Casa Bonita

Об этом Трей Паркер и Мэтт Стоун рассказали в пятницу, 13 августа, во время беседы с губернатором Колорадо Джаредом Полисом. Интервью состоялось в честь 24 годовщины "Южного парка".

Популярный мексиканский ресторан Casa Bonita, расположен в Лейквуде, штат Колорадо, США – в городе, где выросли создатели "Южного парка". Заведение, которое радовало публику 46 лет и стало частью шоу, столкнулось с финансовыми трудностями. Оно было закрыто для посетителей во время пандемии, и весной этого года его владельцы объявили о банкротстве.

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Casa Bonita был любимым местом детства Паркера и Стоуна, поэтому не удивительно, что они решили упомянуть его в своем мультфильме. В 2003 году Casa Bonita была в центре внимания в одиннадцатом эпизоде седьмого сезона "Южного Парка". Эрик Картман мечтал попасть в этот ресторан. Поэтому когда семейство Кайла собирается в заведение, чтобы отпраздновать его день рождения, Картман обманом похищает Баттерса, прячет его в бункер и едет в Casa Bonita вместо него.

Одиннадцатый эпизод седьмого сезона "Южного Парка" / Фото скриншот

Одиннадцатый эпизод седьмого сезона "Южного Парка" / Фото скриншот

Авторы "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун согласились купить ресторан. Паркер и Стоун станут полноценными обладателями ресторана после завершения судебных разбирательств по поводу банкротства. Хотя цена продажи не разглашается, создатели мультсериала подчеркнули, что уже договорились обо всем с действующим владельцем.

Ожидается процедура банкротства, которая должна состояться через пару месяцев, мы пришли к соглашению с владельцем и купили его,

– сказал Стоун.



Ресторан Casa Bonita / Фото Hollywood Reporter

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