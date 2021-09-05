Авторы "Аквамен 2" показали в сети новый костюм супергероя: захватывающие фото

Месяц назад в Лондоне стартовали съемки ленты "Аквамен 2" (Aquaman and the Lost Kingdom). Над фильмом работает режиссер первой части Джеймс Ван.

Режиссер Джеймс Ван, который занимается постановкой сиквела "Аквамена 2", на своей странице в инстаграме показал новую версию костюма главного героя, которого сыграет актер Джейсон Момоа. Кроме нового костюма, главный герой будет носить и классическую его версию, которую зрители имели возможность видеть в первом фильме.

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Как пишет известный режиссер, обновленный внешний вид Аквамена будет связан со способностью становиться невидимым.

Jason Momoa надел классический костюм Аквамена и украдкой взгляните на его другой наряд – костюм-невидимку. В его основе технология атлантов, которая связана с маскировочной способностью. Дэвид Лесли Джонсон (сценарист сиквела – 24 канал) и я вдохновлялись "синими костюмами" из 80-х,

– написал в инстаграме режиссер.

Режиссер "Аквамен 2" показал в Сети новый костюм супергероя / Фото Инстаграм James Wan

Режиссер "Аквамен 2" показал в Сети новый костюм супергероя / Фото Инстаграм James Wan

В фильме сыграют актеры, которых зрители уже видели в первой ленте: Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Яхья Абдул-Матин II и Патрик Уилсон. Также к актерскому составу присоединился Пилу Асбек.

Премьера фильма "Аквамен 2" запланированаПодробности сюжета будущей картины пока не разглашают.



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