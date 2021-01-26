Автопарки небесных городов: футуристические рисунки аргентинского художника Алехандро Бурдисио
Аргентинский художник Алехандро Бурдисио – человек невероятного таланта и полета фантазии. В своих работах он переосмысливает идею альтернативной вселенной и заставляет летать привычные всем грузовики, пикапы, автобусы и даже обычные трамваи.
Источник: Instagram Алехандро Бурдисио
Алехандро Бурдисио – аргентинский художник фантастического жанра известен в сети под псевдонимом "Burda". Он работает в технике компьютерного искусства и создает удивительные миры дизельпанка.
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Дизельпанк – одна из разновидностей жанра фантастики. Его эстетика строится вокруг двигателя внутреннего сгорания и бензина. Отсюда и тяга Алехандро Бурдисио к изображению ретроавтомобилей, бензиновых самоходных аппаратов и других подобных технологий.
В своих работах художник воссоздает оригинальные цифровые картины, смешивая винтаж и футуристические элементы. Его автомобили с прошлых времен в полете над фантастическими городами, получаются настолько яркими и впечатляющими, что в них хочется жить.
Развлечения 24 предлагают познакомиться со вселенными Алехандро Бурдисио.
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