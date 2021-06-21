Автомобиль Пола Уокера из "Форсажа" продали на аукционе за рекордную сумму

Toyota Supra 1994 года, за рулем которой сидел герой Пола Уокера в первой и второй частях "Форсажа", – настоящая икона автомобильной культуры. На днях авто продали на аукционе Barret Jackson.

Японский спорткар в культовую машину для целого поколения автомобильных энтузиастов превратила центральная роль в блокбастере "Форсаж", премьера которого состоялась в 2001 году. Главную роль Брайана О'Коннора в фильме сыграл Пол Уокер. Недавно модель 1994 года Toyota Supra стала специальным авто, выставленным на торги автомобильным аукционным домом Barrett-Jackson в США.

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На аукционе, который проходил с 17 по 19 июня, автомобиль продали за 550 тысяч долларов (около 15 миллионов гривен) и согласно заявлению Barrett-Jackson, эта цена превысила ожидания аукционного дома. Новый владелец получил полную документацию и сертификат подлинности.

Эта Supra была сделана вручную Эдди Полом в магазине Shark Shop в Эль-Сегундо в 1994 году. И поскольку автомобиль не был включен ни в одну гоночную сцену, а использовался только для съемок крупным планом, он находится в отличном состоянии.

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