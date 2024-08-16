Мужчина нашел золотой слиток и был шокирован его стоимостью

Австралийский охотник за сокровищами Люк Филлипс нашел под гнилым бревном настоящий золотой слиток. Его стоимость составляет впечатляющие 66 тысяч долларов, то есть примерно 2,7 миллиона гривен.

Мужчина до последнего не был уверен, действительно ли это золото.

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Он признался, что нередко его старый металлоискатель дает ложные сигналы. Однако на этот раз он не ошибся.

Что мужчина будет делать с золотом

Люк решил продать самородок, который весил 793 грамма, из которых 595 граммов – это золото, а остальные – кварц. Сумма сделки остается конфиденциальной, однако по приблизительным оценкам кладоискатель получил от 52 до 66 тысяч долларов США (от 2,1 до 2,7 миллиона гривен).

Я не богатый человек, поэтому это поможет мне изменить жизнь. Конечно, на пенсию раньше выйти не смогу, но оплачу некоторые счета, положу остальное на ипотеку или куплю машину,

– добавил Филлипс.

Мужчина нашел золотой слиток: смотрите видео

Добавим, что до января 2024 года мужчина регулярно публиковал видео на своем ютуб-канале, откапывая старые монеты и исторические артефакты.