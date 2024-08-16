Мужчина до последнего не был уверен, действительно ли это золото.

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Он признался, что нередко его старый металлоискатель дает ложные сигналы. Однако на этот раз он не ошибся.

Что мужчина будет делать с золотом

Люк решил продать самородок, который весил 793 грамма, из которых 595 граммов – это золото, а остальные – кварц. Сумма сделки остается конфиденциальной, однако по приблизительным оценкам кладоискатель получил от 52 до 66 тысяч долларов США (от 2,1 до 2,7 миллиона гривен).

Я не богатый человек, поэтому это поможет мне изменить жизнь. Конечно, на пенсию раньше выйти не смогу, но оплачу некоторые счета, положу остальное на ипотеку или куплю машину,

– добавил Филлипс.

Мужчина нашел золотой слиток: смотрите видео

Добавим, что до января 2024 года мужчина регулярно публиковал видео на своем ютуб-канале, откапывая старые монеты и исторические артефакты.