В австралийской Аделаиде коала вышла на шоссе, чем спровоцировала серию ДТП. Водители предпочли столкнуться с отбойником, чем задавить животное. К счастью, в аварии никто не пострадал.

В понедельник, 8 февраля, Юго-Восточная автострада близ города Аделаида погрузилась в хаос, когда коала, пытавшаяся пересечь шестирядную дорогу, выбежала на середину. Чтобы не задеть испуганное животное водители нажимали на тормоза, что спровоцировало ДТП.

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В результате цепной реакции было повреждено шесть автомобилей, но, к счастью, никто серьезно не пострадал и скорая помощь никому не понадобилась.



Пробки, которые образовались вследствие того, что коала выбежала на автостраду / Фото The Guardian

Когда на дороге образовалась пробка, одна из водительниц вышла из своей машины, чтобы выяснить причину наезда. Надя Тагвелл, с помощью еще одного водителя, поймала коалу и посадила в свое авто, чтобы избежать дальнейших инцидентов.

Коала совершенно не пострадала. Это было очень активно, но очень спокойно,

– скала Надя Тагвелл.



Спасенная коала / Фото The Guardian

Хитрая зверушка смогла выбраться из багажника в салон автомобиля своей спасительницы и чувствовала себя там как у себя дома.

Она решила выйти ко мне, поэтому я сказала: "Хорошо, оставайся здесь. Я выйду",

– шутит Надя.



Коала в автомобиле Нади Тагвел / Фото The Guardian

Позже, получив справку о состоянии здоровья, очень счастливая коала вернулась в дикую природу. Но прежде чем выпустить коалу в ее природную среду в километре от автострады, где та забралась на дерево, Надя сделала последний снимок.



Спасенная коала в естественной среде / Фото The Guardian