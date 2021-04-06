Забавный случай произошел на матче женской футбольной лиги в Австралии 4 апреля, в пасхальное воскресенье. Традицию подбрасывания монетки для определения права первого удара по мячу решили заменить на поединок пасхальными яйцами.

Эту идею предложила рефери матча Марина Ауфшнайтер. Капитаны команд "Нойленгбах" и "Санкт-Пельтен", которые соревновались в тот день, с радостью согласились на это и вооружились пасхальными яйцами.

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Женщины встретились в центре поля и провели "поединок" под судейским наблюдением. Такой способ решения, чьим будет первый удар, оказался довольно удачным. Матч начался со смеха и положительных эмоций, а закончился победой "Санкт-Пельтен" со счетом 3:2.

Coin toss? How about an Easter egg contest instead? pic.twitter.com/0hWHDEXrcr — Goal (@goal) April 4, 2021

Это не первый случай, когда футболисты сражались пасхальными яйцами на поле. В 2019 году таким же образом провели жеребьевку в Болгарии. Тогда "яичный поединок" состоялся между капитанами команд "Ботев-Пловдив" и "ЦСКА-София".