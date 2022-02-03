Арнольд Шварценеггер перевоплотился в Зевса и заказал кофе в рекламе BMW: забавное видео

Арнольд Шварценеггер стал героем рекламы BMW и сыграл роль Зевса. В ролике он заказал кофе, но бариста разгневал бога, неправильно назвав его имя.

Арнольд Шварценеггер в образе Зевса

Взволнованный бариста так и не смог правильно прочесть имя со стаканчика, поэтому Шварценеггер в роли Зевса подошел к стойке, чтобы исправить его. Парень поинтересовался, имеет ли это имя какое-то отношение к древнегреческому богу, и получил утвердительный ответ.

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Арнольд Шварценеггер в роли Зевса: смотрите видео





Ролик BMW стал тизером к предстоящему матчу Суперкубка – финальной игре за звание чемпионов Национальной футбольной лиги США, которая состоится 13 февраля. Вероятно, к тому времени BMW опубликует еще несколько подобных видео с разными актерами.

Еще до публикации ролика Арнольд Шварценеггер заинтриговал поклонников фото в твитере, на котором он изображен в образе Зевса. Его подписчики уже успели подумать, что это был анонс нового фильма с участием актера, а некоторые даже предположили, что Шварценеггер сыграет в экранизации God of War вместе с Двейном Джонсоном. Однако пока что им прийдется довольствоваться только рекламным видео.

Постер тизера с Арнольдом Шварценеггером / Фото из твитера актера

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