Арнольд Шварценеггер исполняет детские мечты в новогоднем ролике World of Tanks: сказочное видео

Арнольд Шварценеггер стал героем праздничного ролика World of Tanks, который одновременно является трейлером ежегодного новогоднего события Holiday Ops. В нем легендарный актер осуществил детскую мечту мальчика Джонни.

Шварценеггер пригласил геймеров на "Праздничную операцию"

По сюжету Арнольд Шварценеггер на праздники получает письмо, которое отправили ему еще 30 лет назад. В нем тогда еще 9-летний мальчик Джонни приглашает Арнольда навестить его поселок. Несмотря на то, что автор письма уже давно вырос и у него есть свои дети, актер решил осуществить его мечту и отправился к нему в гости.

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Фанаты World of Tanks уже давно приглашали Шварценеггера поучаствовать в Holiday Ops, и наконец-то это произошло. Актер идеально подходил для этого, ведь несколько лет назад купил себе настоящий танк M-47 Patton, которым он управлял во время службы в австрийской армии. Он присоединился к проекту и назвал работу с командой Wargaming отличным опытом.

Приближается праздничная операция, поэтому отложите печенье и будьте готовы пойти со мной, если вы хотите улучшить свое новогоднее настроение,

– пригласил геймеров Арнольд Шварценеггер.

Новогодний ролик World of Tanks с Арнольдом Шварценеггером: смотрите видео

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Что такое Holiday Ops

Holiday Ops или "Праздничная операция" – это традиционное событие в мире видеоигры World of Tanks, которую ежегодно с нетерпением ждут фанаты. В ее рамках игроки украшают к праздникам особенный виртуальный поселок. По мере того как он наполняется волшебной рождественской атмосферой, участники операции получат разнообразные игровые награды.