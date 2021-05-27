Как выглядел Дамиано Давид из группы Måneskin до эпатажного образа: архивные фото

В этом году в финале Евровидения победила группа Måneskin из Италии. Музыканты поразили публику энергичным рок-хитом, ярким выступлением и эффектными образами. Однако раньше участники группы имели несколько иной, не такой эпатажный, вид.

После победы Måneskin на главном музыкальном конкурсе Европы в интернете начали появляться архивные фото участников коллектива, включая его лидера Дамиано Давида. Поклонники уже привыкли видеть мужчину в вызывающей одежде и с макияжем на лице, поэтому старые фотографии поразили сеть.

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Издание Daily Mail опубликовало несколько снимков со школьных лет Дамиано Давида, и на них он выглядит совершенно иначе. Трудно узнать эпатажного певца, глядя на юношу с классической прической в повседневной одежде.







Лидер группы Måneskin Дамиано Давид в школьные годы / Фото Daily Mail

Кроме того, еще один архивный снимок, но уже со всеми участниками Måneskin, опубликовали на развлекательном портале Reddit. На нем еще неизвестные музыканты выступают на одной из улиц Рима в совершенно обычных образах.

Что известно про победителей Евровидения-2021

Группа Måneskin была создана в 2016 году. В состав входят 4 участников, которые знакомы еще со школьных времен – главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торки.

Первую известность группа получила в 2017 году благодаря участию в итальянском X-Factor. На шоу музыканты заняли 2 место. 24 ноября 2017 Måneskin выпустила дебютный сингл Chosen, который стал хитом и занимал 2 место в итальянском чарте.

В 2021 году группа Måneskin представила Италию на Евровидении с песней Zitti e buoni и завоевала 1 место в финале конкурса 22 мая. Победители получили 206 баллов от жюри и 318 баллов от зрителей.

Лидера группы Дамиано Давида обвиняли в употреблении наркотиков, когда на одном из кадров видео в "зеленой комнате" он подозрительно наклонился над столом. В ответ на это певец сделал драг-тест, который показал, что Дамиано не употреблял запрещенных веществ.

Группа Måneskin в начале музыкальной карьеры / Фото Reddit gogo_yubari-chan

Выступление группы Måneskin на Евровидении-2021: смотрите видео

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