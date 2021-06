Marvel's Guardians of the Galaxy – сюжетная игра, которая рассказывает о новых приключениях супергероев из космоса. В ней появятся все главные герои – Питер Квилл, Гамора, Дракс Разрушитель, Ракета и Грут. Однако их внешний вид и голоса существенно отличаться от тех, которые мы видели и слышали в фильмах.

Геймеры будут играть за Питера Квилла, выбирать других персонажей нельзя. Однако главный герой сможет давать указания другим членам команды. Ему нужно будет объединить их и, конечно же, спасти галактику.

События игры разворачиваются спустя несколько лет после Галактической войны. Стражи пытаются заработать себе на жизнь, выполняя различные задания, но однажды случается что-то, что угрожает опасностью всей галактике.

Официальный трейлер Marvel's Guardians of the Galaxy: смотрите видео

По словам разработчиков, в Marvel's Guardians of the Galaxy не будет микротранзакций. Игра будет "классическим одиночным приключением" и весь контент будет включен в основную программу.

Часть геймплея Marvel's Guardians of the Galaxy: смотрите видео

Релиз Marvel's Guardians of the Galaxy состоится 26 октября 2021 года. Игра будет доступна на PC и консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S | X. Однако, сделать предварительный заказ можно уже сейчас. Актуальная цена на сегодня – 60 долларов (1620 гривен) за стандартную версию и 70 долларов (1890 гривен) за пакет Deluxe.