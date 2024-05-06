Американка повторно выиграла в лотерею через 2 месяца после джекпота
Источник:UPI
Женщина из американского штата Массачусетс выиграла 1 миллион долларов в лотерею. Ей посчастливилось выиграть только через 10 недель после предыдущего выигрыша такой же суммы в другой лотерейной игре.
Известно, что свой предыдущий приз женщина выиграла в феврале.
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Размер выигрыша и тогда, и сейчас составил 1 миллион долларов. Счастливица рассказала представителям лотереи, что решила не отказываться от своей азартной привычки, и купила билет быстрой лотереи на сумму 10 долларов США.
Билет, приобретенный через 10 недель после ее предыдущего выигрыша, принес ей еще один джекпот в 1 миллион долларов. Счастливица сказала, что потратила часть выигрыша со своего первого билета на новый внедорожник, а ее последний приз пойдет на сбережения.
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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)