Женщина 35 лет неправильно произносила свое имя

Американка призналась, что всю свою жизнь неправильно произносила свое имя. Происходило это совершенно случайно. А осознала она эту ошибку лишь тогда, когда спустя почти 35 лет искала свое имя в гугле.

Женщина поделилась тем, что ее смутило, на форуме Reddit.

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Известно, что женщину зовут Колетт и ей понадобилось почти 35 лет, чтобы понять собственную ошибку.

Я ненавидела свое имя в детстве, потому что оно не было популярным, но с годами я полюбила его. Однако сегодня я искала, как произносить свое имя, потому что мне было интересно. И тогда я осознала, что всю свою жизнь неправильно произносила его. На самом деле его нужно произносить как "Кух-лет",

– призналась она.

Теперь, зная это, она считает, что именно поэтому люди всегда писали ее имя с двумя L вместо одной. В конце концов, она спросила у пользователей форума, сталкивался ли кто-нибудь с такой же проблемой, что и она. В ответ женщина прочитала большое количество историй, в которых люди говорили о подобных случаях использования ее имени.

Вот, что они говорят: